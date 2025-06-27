Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:58, 27 июня 2025Из жизни

Котенок уснул в стиральной машине и чудом пережил 55-минутную стирку

В Австралии котенок пережил 55-минутную стирку в стиральной машине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Квинсленд, Австралия, хозяева случайно постирали девятимесячного котенка по кличке Пабло. Об этом сообщает 7 News Australia.

Котенок бирманской породы залез в стиральную машину, пока та была открыта, и уснул. Через некоторое время один из его хозяев включил ее, не зная, что питомец находится внутри. Пабло пришлось провести внутри машины 55 минут, за которые он пережил три тысячи оборотов в холодной мыльной воде.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Открыв закончившую работать машину, семья нашла внутри ослабевшего Пабло и срочно повезла его в ветеринарную больницу. По словам ветеринара Эллы Ярсли, котенок попал к ним с травмами мозга и легких. Она назвала выживание Пабло чудом и объяснила, что обычно кошки не могут выдержать полный цикл стирки. Спустя семь дней интенсивной терапии котенок восстановился.

Ранее сообщалось, что в Челябинске хозяйка случайно постирала кота. Он не успел захлебнуться или переломать лапки во время стирки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пытались задержать архиепископа, конфликтующего с Пашиняном. Ему дали два часа на добровольную явку. Что известно?

    Россиянам заявили о безнадежности ожидания тепла

    VK представила линейку новых сервисов информационной безопасности

    В российском городе начали массово задерживать мигрантов

    Пассажирский самолет совершил грубую посадку в российском городе

    На юге Польши мужчина открыл стрельбу и скрылся в лесу

    В России ответили на угрозу Украины чаще наносить дальнобойные удары

    Российского школьника выгнали с ЕГЭ из-за одной детали в его образе

    Жительница ЛНР получила срок за добровольный шпионаж в пользу Украины

    Котенок уснул в стиральной машине и чудом пережил 55-минутную стирку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости