Котенок уснул в стиральной машине и чудом пережил 55-минутную стирку

В Австралии котенок пережил 55-минутную стирку в стиральной машине

В штате Квинсленд, Австралия, хозяева случайно постирали девятимесячного котенка по кличке Пабло. Об этом сообщает 7 News Australia.

Котенок бирманской породы залез в стиральную машину, пока та была открыта, и уснул. Через некоторое время один из его хозяев включил ее, не зная, что питомец находится внутри. Пабло пришлось провести внутри машины 55 минут, за которые он пережил три тысячи оборотов в холодной мыльной воде.

Открыв закончившую работать машину, семья нашла внутри ослабевшего Пабло и срочно повезла его в ветеринарную больницу. По словам ветеринара Эллы Ярсли, котенок попал к ним с травмами мозга и легких. Она назвала выживание Пабло чудом и объяснила, что обычно кошки не могут выдержать полный цикл стирки. Спустя семь дней интенсивной терапии котенок восстановился.

Ранее сообщалось, что в Челябинске хозяйка случайно постирала кота. Он не успел захлебнуться или переломать лапки во время стирки.

