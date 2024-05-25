Россиянка случайно постирала кота в стиральной машине вместе с бельем

Кот из Челябинска оказался в барабане стиральной машины во время стирки и выжил

В Челябинске хозяйка случайно постирала своего кота. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Россиянка положила вещи в барабан стиральной машины и, не глядя, включила программу стирки. Через десять минут женщина поняла, что ее кота по кличке Беляш нигде не видно. Подойдя к ванной, она услышала не только звуки работы стиральной машинки, но и вопли животного, которое оказалось в барабане вместе с бельем. Вероятно, кот устроился вздремнуть на ворохе грязных вещей.

Женщина тут же открыла крышку и вытащила испуганного питомца. Кот был в состоянии шока, и хозяйка в срочном порядке повезла его в ветеринарную клинику. Беляш не успел захлебнуться или переломать лапки во время стирки. Однако ветеринары не сразу смогли определить артериальное давление у кота, а температура его тела была очень низкой. В начале приема они даже отказались давать прогнозы. Но Беляш выжил.

«Врачи установили внутренний катетер, провели инфузионную терапию, стабилизировали артериальное давление, подняли температуру тела», — сообщили в ветклинике.

К вечеру состояние Беляша улучшилось, и на следующий день его отпустили домой из стационара.

Ранее сообщалось, что в городе Анива на Дальнем Востоке бездомный кот в третий раз за три года сам пришел лечиться в ветклинику. Каждый год Черныш появляется в апреле и остается с ветеринарами на месяц, после чего уходит.