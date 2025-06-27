Краснокнижный вид успешно клонировали в России

Во Владивостоке спасли редкое растение с помощью клонирования

Ученые из Ботанического сада-института во Владивостоке впервые в России применили технологию микроклонального размножения к редкому краснокнижному виду. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет об остролодочнике волосистом. Это растение из семейства бобовых включено в Красные книги нескольких регионов страны и находится под угрозой исчезновения.

Как отметили в пресс-службе учреждения, остролодочник ценится как медонос, декоративное и лекарственное растение. Однако его популяция в дикой природе стремительно сокращается, а восстановление в естественной среде не происходит. Лабораторное культивирование должно помочь сохранить вид.

Сначала исследователи обработали семена: провели скарификацию, стерилизацию и поместили на питательные среды. Процесс занял почти год. Ученые ежедневно наблюдали за ростом проростков и ежемесячно пересаживали микрорастения, подбирая разные составы с регуляторами роста. Проблем было немало — на каждом этапе погибало около 40 процентов образцов.

«Прорыв произошел лишь через год — не только был достигнут стабильный прирост побегов, но и началось корнеобразование, что стало ключевым показателем успешной адаптации клонов», — сообщила инженер лаборатории Мария Никифорова.

Всходы появились через десять дней, а уровень всхожести составил 41,6 процента, что считается высоким результатом для этого вида. Жизнеспособность проростков достигла 40,4 процента.

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