Мужчина распял священника на кровати и объяснил свой поступок любовью к Богу

New York Post: В США преступник распял священника из Арканзаса в его доме

В США убийца, который распял священника на кровати в его доме, объяснил свой поступок любовью к Богу. Об этом пишет New York Post.

51-летний Адам Шиф жестоко расправился с 76-летним пастором Уильямом Шонменом 28 апреля в округе Марикопа, штат Арканзас. Мужчину обнаружили без признаков жизни на кровати. Его руки были прибиты гвоздями к стенам, а на его голове лежал терновый венец. Шифа вскоре задержали.

Во время интервью в тюрьме, преступник заявил, что планировал расправиться еще с 14 пасторами в 10 штатах. По словам Шифа, он решил сделать это, потому что священники «вели людей по ложному пути, следуя за Христом». «Христианин, католик, мормон. Любой, кто проповедует, что Иисус — Бог по сути своей. Концепция Троицы была создана человеком — (апостолом) Павлом. Он не Бог. Бог и только он является Богом», — объяснил свои действия преступник.

Он также заявил, что не испытывает ненависти к христианам, а только «преследует пасторов, которые ведут по ложному пути». Шиф отказался раскаиваться в своих действиях. При этом он принес извинения семье Шонмена, однако добавил, что они просто «попали под перекрестный огонь».

Преступник рассказал, что в прошлом у него были проблемы с наркотиками, но не считает, что они повлияли на него. Шиф также отрицает, что у него есть проблемы с психикой.

Родные Шонмена выразили обеспокоенность тем, что преступнику предоставляют возможность свободно высказываться по поводу совершенного злодеяния и распространять свои идеи.

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