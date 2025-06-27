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04:00, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина забыл специи в машине на жаре и получил «чесночную гранату»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Michelle Lee Photography / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Best_Rip_2385 рассказал, как попытался приготовить себе обед во время перерыва на работе, но его планам помешала аномальная жара. Из-за нее в его руках разорвалась банка с одним из ингредиентов.

«Я заехал в магазин, купил продукты и отправился домой. Пока я готовил, я понял, что где-то потерял баночку чесночного порошка. Сходив к машине, я обнаружил ее возле пассажирского сидения. Я вернулся на кухню и зубами сорвал край пломбы. Но в регионе сейчас бушует аномальная жара, и чеснок нагрелся в машине до такой степени, что воздух внутри банки расширился. Маленькая баночка по сути превратилась в чесночную гранату», — написал мужчина.

Из-под крышки моментально вырвалось облако чесночного порошка, в эпицентре которого и оказался автор поста. Приправа моментально забила ему глаза, рот, ноздри и носоглотку, а также усыпала всю одежду.

«В итоге я выплюнул полный рот порошка и несколько раз прополоскал рот, ожидая, пока пройдут симптомы передозировки приправами. Как только отвратительный привкус исчез, я сменил одежду, поскольку от меня несло, как от мусорного бака в итальянском ресторане», — посетовал мужчина.

Но на этом его злоключения не закончились. Несмотря на тщательную уборку на кухне, хозяин по-прежнему регулярно находит небольшие чесночные щепотки в самых потаенных углах помещения.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как специально перестала убирать в туалете и сделала неприятно удивившее ее открытие. Комментаторы призвали девушку поговорить с членами своей семьи о гигиене в доме.

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