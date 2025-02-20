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08:01, 20 февраля 2025Интернет и СМИ

Девушка перестала мыть туалет и сделала отвратительное открытие

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Пользовательница Reddit с ником CrowRoutine9631 рассказала на портале, как специально перестала убирать в туалете и сделала неприятно удивившее ее открытие. Комментаторы призвали девушку поговорить с членами своей семьи о гигиене в доме.

Девушка объяснила, что перестала убирать в ванной комнате и не предупредила об этом семью. К посту она прикрепила фотографию раковины с белым и оранжевым налетом, которую так и не помыл никто из ее родственников. «Это отвратительно», — пожаловалась автор поста. В комментариях она объяснила, что загрязнения на раковине оказались плесенью.

В комментариях пользователи рассказали, что сами сталкивались в быту с подобным поведением домочадцев. Один из них вспомнил, что его зять вырезал ложки из картона, чтобы не мыть за собой обычные. «Понимаю тебя. Если я этого не сделаю, никто не сделает», «Если не хотите одна убирать в ванной, распределите обязанности с теми, с кем вы живете, и договоритесь, как часто их следует выполнять», — написали читатели.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что решила пообедать готовой едой из ресторана и сделала неприятное открытие. Комментаторы посоветовали ей пожаловаться в надзорные организации.

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