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12:04, 27 июня 2025Бывший СССР

На Украине прокомментировали снижение мобилизационного возраста до 18 лет

Умеров: Вопрос снижения мобилизационного возраста на Украине не рассматривается
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вопрос снижения мобилизационного возраста не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается», — сообщил он.

Умеров также отметил высокую эффективность подразделений с военнослужащими от 18 до 24 лет, заключившими контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что этот факт «стал важным моральным толчком для всей системы».

Ранее министр обороны Украины раскрыл планы Киева по переговорам с Москвой. Чиновник подчеркнул, что после решения гуманитарных вопросов власти страны планируют перейти к обсуждению встречи лидеров Украины и России.

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