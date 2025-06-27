На Украине прокомментировали снижение мобилизационного возраста до 18 лет

Умеров: Вопрос снижения мобилизационного возраста на Украине не рассматривается

Вопрос снижения мобилизационного возраста не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается», — сообщил он.

Умеров также отметил высокую эффективность подразделений с военнослужащими от 18 до 24 лет, заключившими контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что этот факт «стал важным моральным толчком для всей системы».

Ранее министр обороны Украины раскрыл планы Киева по переговорам с Москвой. Чиновник подчеркнул, что после решения гуманитарных вопросов власти страны планируют перейти к обсуждению встречи лидеров Украины и России.