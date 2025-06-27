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08:25, 27 июня 2025Бывший СССР

Российские войска отразили контратаки ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВСУ пытаются контратаковать у Юнаковки в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как отметили источники агентства, боевые действия ведутся у Юнаковки, Андреевки и Яблоновки. При этом они подчеркнули, что командование украинской армии бросает личный состав на убой, а российские войска отражают все контратаки противника.

«ВСУ предпринимают безуспешные контратаки в направлении Андреевки, Яблоновки, Новониколаевки, Алексеевки, Юнаковки и в районе села Садки, несут потери», — рассказали силовики.

Ранее уже сообщалось о попытках ВСУ контратаковать у Юнаковки. Тогда в боевых действиях на стороне украинских войск также участвовали иностранные наемники из Британии

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