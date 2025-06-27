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15:42, 27 июня 2025Россия

Российский школьник получил результаты ЕГЭ и побрился налысо

Школьник из Самары получил результаты ЕГЭ и побрился налысо
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Школьник из Самары побрился налысо после того, как получил результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). На экзамене по русскому языку он набрал 100 баллов, пишет 63.RU.

Как пишет издание, решение побриться налысо 18-летний выпускник принял из-за спора с одноклассниками, суть которого заключалась в том, что задание выполнит тот, у кого больше 95 баллов по русскому языку будет. Сам школьник до последнего не верил, что сможет получить высокую оценку, поэтому легко согласился на спор.

«Спор — дело такое! Мы с другом всех обскакали, и теперь будем вдвоем бриться. Один товарищ прям после экзамена говорит: "Если наберу сейчас баллы хорошие, тоже побреюсь!" — набрал на два балла меньше, чем обещал, в итоге ему бриться не придется, а мы красивые придем на выпускной», — рассказал собеседник издания.

Всего за четыре экзамена российский школьник набрал 389 баллов.

Ранее сообщалось, что выпускник из Москвы сдал ЕГЭ на 400 баллов. Школьник сдавал экзамены по русскому языку, физике, информатике и математике профильного уровня.

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