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13:19, 18 июня 2025Россия

Выпускник из Москвы сдал ЕГЭ на 400 баллов

Глава Рособрнадзора Музаев: Выпускник из Москвы сдал ЕГЭ на 400 баллов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Выпускник из Москвы сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимально возможные 400 баллов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

«Уже в базах мы видим, что по четырем предметам [у школьника] есть 400 баллов», — сообщил Музаев.

Как рассказал чиновник, московский школьник сдавал экзамены по русскому языку, физике, информатике и математике профильного уровня.

В 2024 году во всей России была лишь одна школьница, которой удалось сдать ЕГЭ на 400 баллов. Россиянка также выпустилась из московской школы.

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