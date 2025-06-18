Выпускник из Москвы сдал ЕГЭ на 400 баллов

Выпускник из Москвы сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимально возможные 400 баллов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.
«Уже в базах мы видим, что по четырем предметам [у школьника] есть 400 баллов», — сообщил Музаев.
Как рассказал чиновник, московский школьник сдавал экзамены по русскому языку, физике, информатике и математике профильного уровня.
В 2024 году во всей России была лишь одна школьница, которой удалось сдать ЕГЭ на 400 баллов. Россиянка также выпустилась из московской школы.