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11:04, 27 июня 2025Бывший СССР

Санду прокомментировала задержание агентов молдавской разведки

Санду призвала граждан Молдавии быть бдительными при поездках в Россию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан быть бдительными при поездках в Россию. Об этом она заявила в интервью NordNews.

Санду отвергла обвинения в адрес задержанных граждан Молдавии, назвав их спекулятивными. Она попросила граждан Молдавии быть бдительными, чтобы «не попадать в подобные ситуации».

«Мне жаль, что мы оказались в такой ситуации, когда наши люди, которые по делам или по семейным обстоятельствам едут в Российскую Федерацию, сталкиваются с этими проблемами», — заявила президент.

25 июня ТАСС написало о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки. Сообщалось, что они по документам прикрытия прибыли в Москву для выполнения задания спецслужбы Молдавии, которое было направлено против безопасности России.

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