Daily Mail: Дед новой главы британской MI6 был нацистским коллаборационистом

Дед новой главы британской службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели был нацистским коллаборационистом. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Из немецких архивов стало известно, что женщина, которая с сентября будет отвечать за секреты страны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал в интересах гитлеровской Германии», — говорится в статье.

Как утверждается, дедом Метревели был Константин Добровольский, украинский коллаборационист по прозвищу «Мясник», дезертировавший из Красной армии и служивший впоследствии в немецкой разведке. Издание отмечает, что новая глава МI6 никогда не видела своего деда, поскольку он остался на Украине, в то время как его семья эмигрировала еще в годы войны.

О том, что Метревели возглавит британскую разведку MI6, стало известно 16 июня. В сообщении правительства Великобритании отмечалось, что она станет первой в истории женщиной на этом посту.