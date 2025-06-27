Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 27 июня 2025Мир

У новой главы британской MI6 нашли деда-нациста

Daily Mail: Дед новой главы британской MI6 был нацистским коллаборационистом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: United Kingdom Foreign Office / AP

Дед новой главы британской службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели был нацистским коллаборационистом. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Из немецких архивов стало известно, что женщина, которая с сентября будет отвечать за секреты страны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал в интересах гитлеровской Германии», — говорится в статье.

Как утверждается, дедом Метревели был Константин Добровольский, украинский коллаборационист по прозвищу «Мясник», дезертировавший из Красной армии и служивший впоследствии в немецкой разведке. Издание отмечает, что новая глава МI6 никогда не видела своего деда, поскольку он остался на Украине, в то время как его семья эмигрировала еще в годы войны.

О том, что Метревели возглавит британскую разведку MI6, стало известно 16 июня. В сообщении правительства Великобритании отмечалось, что она станет первой в истории женщиной на этом посту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Русские прибирают к рукам». Под контроль России перешло еще одно крупное месторождение лития в Донбассе. Во Франции бьют тревогу

    Названа причина происшествия с вертолетом Ми-8Т над российским регионом

    Суд решил судьбу ослепившей жену главы ФЕОР хирурга

    Певица потеряла зуб на сцене прямо перед фанатами

    Россиянин следовал народным приметам и стал миллионером

    Треть американцев никогда не слышали о Зеленском

    Cобрание акционеров «Газпрома» утвердило решение о невыплате дивидендов

    Россиянам рассказали о правильном написании слова «бог»

    Раскрыта сумма ежедневного ущерба россиянам от мошенников

    Трамп раскрыл детали о преемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости