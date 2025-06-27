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04:37, 27 июня 2025Интернет и СМИ

В Британии сделали вывод об отношении к Зеленскому

Меркурис: Саммит стран НАТО показал, что Зеленского сбрасывают со счетов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Прошедший в Гааге саммит стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) показал, что президента Украины Владимира Зеленского сбрасывают со счетов. Такой вывод сделал аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Дальше не будет никаких обязательств перед Украиной, Зеленским, никаких обещанных ракет Patriot. Без шансов. (…) Приверженность Запада проекту Украина начинает сходить на нет», — подчеркнул Меркурис.

По его словам, встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита показала, что Вашингтон планирует выйти из урегулирования украинского конфликта.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Трамп дал понять Зеленскому, что отказывается продолжать помогать Украине. «Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому», — сказал он.

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