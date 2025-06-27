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14:31, 27 июня 2025Бывший СССР

В части Херсонской области отключили свет из-за удара российских войск

Жителей Херсонской области предупредили о длительных отключениях электроэнергии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Херсонской области отключили свет из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по энергетическим объектам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной киевскими властями областной военной администрации Александр Прокудин.

«Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов», — предупредил он.

Прокудин также призвал жителей подготовиться к тому, что отключение электроэнергии будет продолжаться длительное время.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Украиной. Он заявил, что первоначально российские войска должны освободить всю территорию региона.

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