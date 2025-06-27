В Пекине назвали визит Путина в Китай тревожным сигналом для США

Baijiahao: Визит Путина в Китай стал тревожным сигналом для США

Информация о том, что президент России Владимир Путин совершит четырехдневный визит в Китай, стала тревожным сигналом для США. Об этом написало издание Baijiahao.

В частности, журналисты обратили внимание, что предыдущие зарубежные визиты Путина не длились более трех суток.

Для американской администрации, которая неоднократно выражала опасения по поводу углубления российско-китайских отношений, поездка главы РФ является подтверждением одного тезиса. Москва и Пекин продолжают сближаться, несмотря на внешнее давление, указали журналисты.

Попытки главы Белого дома Дональда Трампа склонить РФ на свою сторону и вместе с ней заняться сдерживанием Китая оказались безуспешными, резюмировали авторы материала.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет четыре дня в Китае в конце августа — начале сентября. Уточнялось, что в ходе зарубежного визита российский лидер поучаствует в нескольких мероприятиях.