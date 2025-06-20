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22:27, 20 июня 2025Россия

Путин назвал Си Цзиньпина большим другом России

Путин заявил, что считает Си Цзиньпина большом другом России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин назвал председателя Китая Си Цзиньпина большим другом России. Глава РФ 20 июня встретился на полях ПМЭФ с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, пишет РИА Новости.

«Вы сегодня на сессии, на пленарном заседании обратили внимание на то, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Так оно и есть на самом деле», — подчеркнул Путин.

Все это благодаря совместным усилиям, в том числе усилиям со стороны председателя КНР — большого друга России, добавил глава РФ.

Путин напомнил, что накануне говорил с Си Цзиньпином по телефону.

17 июня стало известно, что Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Сообщалось, что темой переговоров станет текущая ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы двустороннего сотрудничества между РФ и Китаем.

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