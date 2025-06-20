Путин назвал Си Цзиньпина большим другом России

Путин заявил, что считает Си Цзиньпина большом другом России

Российский президент Владимир Путин назвал председателя Китая Си Цзиньпина большим другом России. Глава РФ 20 июня встретился на полях ПМЭФ с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, пишет РИА Новости.

«Вы сегодня на сессии, на пленарном заседании обратили внимание на то, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Так оно и есть на самом деле», — подчеркнул Путин.

Все это благодаря совместным усилиям, в том числе усилиям со стороны председателя КНР — большого друга России, добавил глава РФ.

Путин напомнил, что накануне говорил с Си Цзиньпином по телефону.

17 июня стало известно, что Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Сообщалось, что темой переговоров станет текущая ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы двустороннего сотрудничества между РФ и Китаем.

