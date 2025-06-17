Ушаков: Путин проведет телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем [КНР] Си Цзиньпином», — сказал он.

Сообщается, что темой переговоров станет текущая ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем.

16 июня Путин по телефону обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вооруженный конфликт между Ираном и Израилем.