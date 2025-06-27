В «Ростехе» рассказали о задачах «ламбо-дверей» российского БТР

«Ростех»: «Ламбо-двери» бронетранспортера БТ-3Ф позволяют быстро покинуть машину

Открывающиеся вверх двери, которые получил плавающий бронетранспортер (БТР) БТ-3Ф, позволяют десанту быстро покинуть машину в нештатной ситуации. О задачах дверей «как у Lamborghini» рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда».

«Форма и принцип действия таких дверей продиктованы основной задачей машины — доставить десант до берега, а в случае нештатной ситуации дать возможность быстро покинуть тонущую машину через широкие верхние створки и не ждать открытия аппарели, которая, непонятно, откроется в воде или нет, или не протискиваться в маленькие люки», — сказал он.

В сети предположили, что в «ламбо-двери» могут залетать дроны-камикадзе. По словам Оздоева, беспилотник может попасть в любой люк бронетехники, если у оператора есть возможность искать ослабленные зоны. Поэтому важно противодействовать дронам.

В апреле стало известно, что специалисты 38-го НИИИ БТ Минобороны России сравнили российскую боевую машину пехоты БМП-3 и американскую БМП Bradley. БМП-3 превосходит «Брэдли» по проходимости, но уступает по уровню бронезащиты.