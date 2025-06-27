Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:07, 27 июня 2025Бывший СССР

В центре Одессы произошла стрельба

В центре Одессы произошла стрельба, один человек пострадал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В центре Одессы неизвестные ранили местного жителя на Соборной площади, сообщает издание «Политика Страны».

«По предварительной информации, 25-летний парень получил огнестрельное в голову», — сообщает издание. Также уточняется, что пострадавший госпитализирован, остальные участники конфликта скрылись. На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее при стрельбе в местечке Старая Весь на юге Польши погибли два человека, открывший стрельбу мужчина скрылся в лесу. «В одном из домов произошла стрельба. Погибли два человека — молодая супружеская пара в возрасте 26 и 31 года. Один человек был ранен», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Россия денонсировала соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам

    Главком ВСУ назвал самое тяжелое для Украины направление

    Памятник Балабанову захотели поставить еще в одном российском городе

    Глава МИД Турции высказался о следующих переговорах РФ и Украины

    Над российским регионом сбили два беспилотника ВСУ

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

    Популярная телезвезда показала фигуру в бикини после похудения

    Архиепископ Микаель отказался выдвигаться на пост премьер-министра Армении

    МИД Турции заявил о невыносимых последствиях для Европы из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости