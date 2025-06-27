В центре Одессы произошла стрельба, один человек пострадал

В центре Одессы неизвестные ранили местного жителя на Соборной площади, сообщает издание «Политика Страны».

«По предварительной информации, 25-летний парень получил огнестрельное в голову», — сообщает издание. Также уточняется, что пострадавший госпитализирован, остальные участники конфликта скрылись. На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее при стрельбе в местечке Старая Весь на юге Польши погибли два человека, открывший стрельбу мужчина скрылся в лесу. «В одном из домов произошла стрельба. Погибли два человека — молодая супружеская пара в возрасте 26 и 31 года. Один человек был ранен», — говорится в сообщении.