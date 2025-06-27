Внешность 57-летнего Дэниела Крейга на фото с гала-вечера взволновала фанатов

Британский актер и продюсер Дэниел Крейг посетил гала-вечер, который состоялся в честь 25-летия галереи Тейт Модерн в Лондоне, и взволновал фанатов. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

57-летний актер предстал перед камерами в кремовом атласном костюме и белой рубашке с серым галстуком. Его образ дополнили очки с оранжевыми линзами.

Читатели портала обратили внимание на цвет лица звезды «Достать ножи» и «Казино "Рояль"» и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Ему уши подправили? Они больше не торчат», «Лицо пьяницы», «Как будто обгорел на солнце», «Он явно много выпивал в последние годы жизни», «Он выглядит так, будто пристрастился к бутылке. Лицо красное и опухшее», — писали они.

Ранее сообщалось, что американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино встретился с новым Папой Римским Львом XIV и вызвал ажиотаж в сети.

