Военкоры показали кадры последствий удара «Искандерами» по заводу в Днепропетровске

Военкор Котенок показал кадры последствий удара «Искандерами» по заводу в Днепре

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале показал кадры после удара ракетами комплекса «Искандер» по заводу в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Он допустил, что там произошла детонация без учета боевой части, и задался вопросом, что конкретно производилось на Днепропетровском трубном заводе с учетом того, что объект был задействован в интересах украинского военно-промышленного комплекса.

Как уточнил канал «Военный осведомитель», сейчас на месте прилета «Искандеров» идет разбор завалов. «Судя по всему, несколько крупных цехов полностью уничтожены, что снова заставляет вернуться к теме абсолютной технической возможности РФ уничтожать целые промышленные зоны на территории Украины», — говорится в публикации.

24 июня в Днепропетровске заметили попадание по оборонному заводу «Южмаш». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». Авторы канала уточняют, что там производится сборка крылатых ракет «Нептун».