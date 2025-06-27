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21:47, 27 июня 2025Бывший СССР

Военкоры показали кадры последствий удара «Искандерами» по заводу в Днепропетровске

Военкор Котенок показал кадры последствий удара «Искандерами» по заводу в Днепре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале показал кадры после удара ракетами комплекса «Искандер» по заводу в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Он допустил, что там произошла детонация без учета боевой части, и задался вопросом, что конкретно производилось на Днепропетровском трубном заводе с учетом того, что объект был задействован в интересах украинского военно-промышленного комплекса.

Как уточнил канал «Военный осведомитель», сейчас на месте прилета «Искандеров» идет разбор завалов. «Судя по всему, несколько крупных цехов полностью уничтожены, что снова заставляет вернуться к теме абсолютной технической возможности РФ уничтожать целые промышленные зоны на территории Украины», — говорится в публикации.

24 июня в Днепропетровске заметили попадание по оборонному заводу «Южмаш». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». Авторы канала уточняют, что там производится сборка крылатых ракет «Нептун».

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