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03:38, 27 июня 2025Бывший СССР

Зеленский упрекнул страны Евросоюза в зависимости от российской нефти

Зеленский на саммите упрекнул Евросоюз в зависимости от нефти РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, обращаясь к Евросовету по видеосвязи, пожаловался, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти. Политик начал упрашивать снизить ценовой потолок на нефть из РФ.

Он также посетовал, что не всегда ощущает понимание со стороны европейских лидеров.

«Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС», — отметил Зеленский.

По его словам, странно слышать резкую критику и политическое давление от некоторых лидеров, «тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь».

Ранее Владимир Зеленский назвал цели, которые должен затронуть 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Он призвал ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель, чтобы лишить Москву возможности финансировать спецоперацию.

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