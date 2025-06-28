Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:01, 28 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об убийстве женщины украинскими военными в Селидово

Боец Борзый: Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово у колодца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый рассказал, что оператор украинского FPV-дрона убил мирную жительницу Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Военный сообщил, что женщину убили на пути к колодцу.

«Когда мы ходили на самый край [Селидово] для эвакуации людей, шла женщина возле школы к колодцу с бочонком. И в нее влетело FPV, не пожалело женщину», — сказал боец.

По словам Борзого, оператор украинского дрона хорошо видел, что его целью стала мирная жительница.

Ранее ФСБ обнаружила заминированный схрон ВСУ с гранатометами на территории села Селидово. По данным ведомства, тайник был подготовлен украинскими военными при отступлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Очень приятные заявления». Трамп высоко оценил слова Путина. Что сказал президент России об отношениях с США?

    Рогов не нашел достойного кандидата на пост президента Украины

    Стало известно об убийстве женщины украинскими военными в Селидово

    Россия ответила на заявления Японии по Курилам

    Пристававшие к девушкам в Москве пикаперы отказались признать вину

    Речь Зеленского в Совете Европы резко осудили в США

    Раскрыты претенденты на роль Джеймс Бонда

    Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске

    Российские военные на сумском направлении на 14 километров отодвинули ВСУ от границы

    В Госдуме дали совет желающим взять ипотеку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости