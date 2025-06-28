Стало известно об убийстве женщины украинскими военными в Селидово

Боец Борзый: Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово у колодца

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый рассказал, что оператор украинского FPV-дрона убил мирную жительницу Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Военный сообщил, что женщину убили на пути к колодцу.

«Когда мы ходили на самый край [Селидово] для эвакуации людей, шла женщина возле школы к колодцу с бочонком. И в нее влетело FPV, не пожалело женщину», — сказал боец.

По словам Борзого, оператор украинского дрона хорошо видел, что его целью стала мирная жительница.

Ранее ФСБ обнаружила заминированный схрон ВСУ с гранатометами на территории села Селидово. По данным ведомства, тайник был подготовлен украинскими военными при отступлении.

