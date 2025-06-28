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17:48, 28 июня 2025Мир

Трамп выразил уверенность в отсутствии заблаговременных данных у Ирана об ударах США

Трамп: Иран не мог знать об ударах США до начала атаки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп уверен, что Иран не знал заранее о готовившихся ударах американских военных. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«У них особо не было предупреждения, поскольку они не знали, что мы идем прямо до момента», — объясняет политик. Он настаивает, что Тегеран не вывозил с ядерного объекта Фордо никакого запаса урана, так как это очень тяжело и опасно. Кроме того, американский лидер убежден, что никто не думал, что США атакует именно объект Фордо.

Однако, как пишет The Financial Times со ссылкой на данные европейских разведок, фактически Тегерану удалось вывезти большую часть своих запасов обогащенного урана. По данным издания, 408 килограммов ядерного топлива были вывезены из объекта в Фордо до атаки на него в ночь на 22 июня.

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