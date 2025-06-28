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10:49, 28 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России назвали условия для принятия Украиной российского меморандума

Капитан Дандыкин: Многие факторы заставят Украину быстрее принять меморандум РФ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Продвижение российских войск по всей линии фронта в сочетании с другими важными факторами подвигнут Украину быстрее принимать решение по российскому меморандуму, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее капитан Василий Дандыкин в беседе с News.ru спрогнозировал поворот в проведении специальной военной операции при одном действии Украины. По его мнению, это произойдет после принятия Киевом российского меморандума.

Военный эксперт отметил, что реалии на земле заставят Украину более внимательно отнестись к представленному российской стороной меморандуму. Он указал, что Вооруженные силы России находятся уже в Сумской области и частично в Днепропетровской, при этом украинская армия постепенно истощается, а людских ресурсов для их восполнения не хватает.

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«Я думаю, что здесь много факторов есть. Имеет значение и решение главных спонсоров, в том числе США. В какой-то степени сейчас позиция Европы тоже такая, и это видно по итогам саммита. Ну и потом самое главное — по некрологам на Украине подсчитали 600 с лишним тысяч убитыми, больше миллиона убитыми и ранеными. Человеческие ресурсы у них ограничены очень серьезно», — подчеркнул Дандыкин.

Российская сторона передала меморандум по мирному урегулированию украинской делегации на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Впоследствии текст документа был опубликован. Украина, в свою очередь, передала России свой вариант документа.

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