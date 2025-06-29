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10:39, 29 июня 2025Мир

Лавров заметил окончательную потерю здравого смысла у Макрона и Мерца

Лавров: Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kin Cheung / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно потеряли здравый смысл. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Эти деятели [Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц] утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», — заметил он.

Так Сергей Лавров отреагировал на совместную статью Макрона и Мерца, где они рассуждают о необходимости повышения обороноспособности Европы. В ней Россия представлена главным врагом европейских стран, который якобы начал серию вооруженных конфликтов.

Ранее министр иностранных дел РФ рассказал об осознании Западом неспособности нанести Москве стратегическое поражение. Европейским странам и в предшествующие эпохи не удавалось осуществить эту цель, добавил он.

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