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09:01, 29 июня 2025Россия

Лавров рассказал об осознании Западом бессилия в одном вопросе

Лавров: Запад догадывается о неспособности нанести РФ стратегическое поражение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Запад начинает осознавать собственную неспособность нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, Россия оказывает беспрецедентное противостояние коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нее войной. В этот раз противники Москвы рассчитывали победить, используя Украину в качестве тарана. «Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться», — сказал глава российской дипломатии.

В мае Лавров заявил, что западные страны убеждены, будто многополярность представляет угрозу для их доминирования на международной арене. «Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятствовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию, не хотят без боя отказываться от тех преимуществ в политике, финансах, торговле, которые они присвоили себе еще с колониальных времен», — сказал российский дипломат.

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