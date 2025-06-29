Россиянам развеяли популярный миф о вреде мороженого

Диетолог Абахина назвала мифом мнение, что от мороженого можно потолстеть

Врач-эндокринолог, диетолог Дарья Абахина назвала заблуждением мнение о том, что от мороженого можно потолстеть. Популярный миф о вреде этого продукта она развеяла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Мороженое делается практически из воздуха. Вы знали об этом? В процесса производства мороженого есть такой этап, который называется фризерование, когда происходит насыщение смеси всех компонентов воздухом и одновременно охлаждение», — рассказала Абахина.

Ведущий программы Михаил Полицеймако спросил у диетолога, значит ли это, что люди ошибаются, когда говорят, что от мороженого толстеют. На его вопрос специалистка ответила положительно.

По ее словам, в день без вреда для фигуры можно съедать один пломбир в вафельном стаканчике. Абахина объяснила, что в таком мороженом содержится всего 200-250 килокалорий. При этом она предупредила, что его не следует сочетать с другими сладкими продуктами, потому что в таком случае вероятность набрать вес велика.

Ранее врач-диетолог Елена Устинова в программе «О самом главном» назвала правила выбора колбасы. Прежде всего специалистка посоветовала россиянам обращать внимание на стоимость продукта.