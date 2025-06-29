Раскрыто значение частичного снятия санкций США с России

Уваров: Снятие санкций США с АЭС «Пакш-2» позволит финансово обеспечить работы

Снятие с России части санкций США, связанных со строительством атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии, позволит финансово обеспечить работы. Об этом заявил главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo Александр Уваров, передает РИА Новости.

«Можно ожидать, что проект АЭС "Пакш-2" будет в надлежащей мере финансово обеспечен, что крайне важно с точки зрения перехода к процедуре заливки "первого бетона" в фундамент пятого энергоблока станции», — отметил эксперт.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о снятии администрацией президента США Дональда Трампа с России части санкций, связанных со строительством АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала Венгрию как врага, а нынешний глава Белого дома относится к стране как к другу.