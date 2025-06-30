Брат возлюбленного Тейлор Свифт остался без штанов на благотворительном вечере

Джейсон Келси, брат игрока в американский футбол Трэвиса Келси, разделся на благотворительном вечере. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте NFL в X (ранее — Twitter).

37-летний спортсмен провел пятое ежегодное мероприятие для знаменитых барменов Team 62, собранные средства от которого идут в благотворительный фонд Eagles Autism Foundation. В какой-то момент он встал на скамейку и решил раздеться. Келси снял с себя штаны и продемонстрировал публике крошечные плавки, оформленные принтом в виде флага США. «У нас нет слов», — прокомментировал один из пользователей сети поступок мужчины.

Ранее сообщалось, что американский легкоатлет Крейг Робинсон оконфузился на публике во время соревнований Ostrava Golden Spike в Чехии. Во время забега с препятствиями 24-летний барьерист несколько раз пытался поправить шорты, которые случайно оголили его гениталии.