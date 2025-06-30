РИА: Командиры ВСУ после собраний продолжают говорить по-русски вопреки запрету

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ), как только заканчиваются официальные собрания и построения, предпочитают переходить на русский язык. О продолжении использования русского языка вопреки законодательному запрету рассказал экс-военнослужащий украинских войск, который перешел на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый, его слова приводит РИА Новости.

«Когда вышел закон, большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях старались общаться на украинском языке», — уточнил боец. Однако так как большинство из них живет в Донецкой, в Днепропетровской областях, между собой и с солдатами они продолжали общаться по-русски.

Борзый уточнил, что после завершения построения на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ в полном составе.