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04:24, 30 июня 2025Бывший СССР

Командиры ВСУ предпочли говорить на русском языке

РИА: Командиры ВСУ после собраний продолжают говорить по-русски вопреки запрету
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ), как только заканчиваются официальные собрания и построения, предпочитают переходить на русский язык. О продолжении использования русского языка вопреки законодательному запрету рассказал экс-военнослужащий украинских войск, который перешел на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый, его слова приводит РИА Новости.

«Когда вышел закон, большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях старались общаться на украинском языке», — уточнил боец. Однако так как большинство из них живет в Донецкой, в Днепропетровской областях, между собой и с солдатами они продолжали общаться по-русски.

Борзый уточнил, что после завершения построения на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ в полном составе.

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