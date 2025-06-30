Блогерша Мария Погребняк заявила, что похудела из-за болезни

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк назвала причину резкого похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,8 миллиона подписчиков.

36-летняя блогерша поделилась с пользователями видео с отдыха в Турции. На размещенных кадрах она предстала в черном купальнике и полупрозрачной розовой рубашке сидящей на кровати рядом с ребенком.

При этом в подписи к ролику инфлюэнсерша заявила, что потеряла вес из-за болезни. «Не нужно писать про мою худобу. Я сильно похудела за этот период из-за болезни. Есть не могла», — обратилась она к поклонникам.

В марте Мария Погребняк ответила на комментарии о худобе фразой «мужу нравится».