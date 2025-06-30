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07:12, 30 июня 2025Бывший СССР

Мединский призвал страны СНГ к честности перед собой и своей историей

Мединский: РФ призывает страны СНГ к честности перед собой и своей историей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия предлагает странам СНГ быть честными перед собой и своей историей. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский в беседе с ТАСС.

Между тем, Мединский уточнил, что Москва не оказывает на них давление, а диалог между государствами строится исключительно на взаимоуважении.

По словам политика, работа строится и будет строиться в режиме взаимоуважительного диалога, «никакого давления нет и не будет».

Ранее Мединский заявил, что на Украине в данный момент действует жесточайшая цензура, местным подросткам опасно изучать российский исторический контент.

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