Мединский призвал страны СНГ к честности перед собой и своей историей

Мединский: РФ призывает страны СНГ к честности перед собой и своей историей

Россия предлагает странам СНГ быть честными перед собой и своей историей. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский в беседе с ТАСС.

Между тем, Мединский уточнил, что Москва не оказывает на них давление, а диалог между государствами строится исключительно на взаимоуважении.

По словам политика, работа строится и будет строиться в режиме взаимоуважительного диалога, «никакого давления нет и не будет».

Ранее Мединский заявил, что на Украине в данный момент действует жесточайшая цензура, местным подросткам опасно изучать российский исторический контент.