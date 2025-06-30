Мединский: На Украине действует жесточайшая цензура

На Украине в данный момент действует жесточайшая цензура, местным подросткам опасно изучать российский исторический контент. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас украинские школьники могут находить в интернете российский исторический контент и занимаются этим.

«Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — подчеркнул Мединский.

Он отметил, что лучшим способом донесения до украинских школьников российской точки зрения является выполнение целей и задач специальной военной операции (СВО).

Ранее Мединский заявил, что Киев не принимает выгодные условия, как шведы в Северной войне. До этого помощник главы РФ говорил, что позиция украинской стороны на переговорах по урегулированию конфликта и ее неготовность к компромиссам приведут лишь к большим территориальным потерям для Киева.