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14:57, 30 июня 2025Бывший СССР

На Украине подсчитали частоту российских ударов

Сибига: С начала года по Украине лишь два дня не наносили воздушные удары
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Stringer / Reuters

С начала 2025 года по Украине лишь два дня не наносили воздушные удары. Об этом сообщил глава МИД республики Андрей Сибига, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

Как сообщило агентство, украинский дипломат и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече посмотрели статистику атак, на которой практически все дни с начала года были окрашены в красный и желтый цвета, обозначающие ракетные и комбинированные удары. При этом зеленых дней, когда не было ударов, по их данным, было лишь два.

В понедельник, 30 июня, в Кривом Роге беспилотник атаковал здание территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата). Отмечается, что взрыв произошел в Саксаганском районе города.

Ранее стало известно, что в Одессе начался сильный пожар после ударов российских войск по объектам Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что возгорание началось возле поселка Совиньон.

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