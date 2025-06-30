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12:10, 30 июня 2025Бывший СССР

На Украине атаковавший военкомат беспилотник попал на видео

В Кривом Роге на Украине беспилотник ударил по зданию военкомата
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Кривом Роге на Украине 30 июня беспилотник ударил по зданию территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Видео со взрывом опубликовал Telegram-канал HKR.

Как сообщают авторы сообщения, атакован был ТЦК в Саксаганском районе. По информации издания Страна.ua, для удара использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Герань».

Ранее стало известно, что в Одессе начался сильный пожар после ударов российских войск по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона. Отмечается, что возгорание началось возле поселка Совиньон.

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