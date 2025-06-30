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20:32, 30 июня 2025Бывший СССР

На Украине заявили о создании перехватчиков «Гераней»

Вице-премьер Украины Федоров: Киев разработал перехватчик «Гераней»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Украина разработала перехватчики российских дронов «Герань». Об этом заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров, передает «УНИАН».

По его словам, Украина добилась технологических сдвигов, которые не могла решить несколько лет. Он добавил, что такой результат стал возможен благодаря синергии западной и украинской научной среды. Федоров также сообщил, что в течение лета станет понятно, сработало ли технологическое новшество.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ровейший российский беспилотник «Герань-3», в отличие от своего предшественника, способен к автономному выполнению боевых задач без участия оператора. Он добавил, что новые беспилотники начали в последнее время использовать при атаках на Киев, Харьков, а также на всех точках, которые являются критически важными для российской армии.

До этого издание Military Watch Magazine поразилось масштабам производства российских «Гераней». В публикации отмечается, что ежедневное производство дронов «Герань-2» выросло с 300 единиц в месяц с 2023 году до 100 в день в настоящее время.

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