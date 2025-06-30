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09:06, 30 июня 2025Россия

Названо идеальное количество детей в российских семьях

РБК: Большинство россиян считают идеальным двоих детей в семье
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Большинство российских граждан считают идеальным двоих детей в семье. Такое количество назвал РБК, ссылаясь на выводы исследования ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн» («Онлайн Интервьюер»).

К факторам, которые влияют на решение завести ребенка, многие люди отнесли уровень дохода и экономическую ситуацию в целом.

Самым популярным ответом на вопрос, какие меры поддержки со стороны властей могли бы помочь решиться на рождение ребенка, стало утверждение «ежемесячные пособия на каждого ребенка».

Среди дополнительных причин, которые останавливают от деторождения, женщины обращали внимание на проблемы со здоровьем, которые могут осложнить беременность и негативно сказаться на ребенке. Такой ответ дали 34 процента респонденток.

Кроме того, еще 30 процентов опасаются рисков для здоровья и испытывают страх перед родами и послеродовым восстановлением.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила повышение планки многодетности к 2050 году.

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