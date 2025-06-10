Российский омбудсмен допустила повышение планки многодетности к 2050 году

Львова-Белова: К 2050 году многодетными будут семьи с четырьмя или пятью детьми

В будущем планка многодетности может повыситься. Уже к 2050 году многодетными семьями будут признаваться те, где воспитывается четверо или пятеро детей. С таким прогнозом выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее слова передает РИА Новости.

«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — сказала она.

Омбудсмен считает, что воспитывать троих детей в бытовом плане не так сложно. Она пояснила, что все члены семьи могут поместиться в машину и за обеденный стол, в то время как с четырьмя и более детьми уже возникают некоторые неудобства.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил освободить многодетные семьи от проверки на нуждаемость.