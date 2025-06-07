В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

Депутат Миронов: Многодетные семьи надо освободить от проверки на нуждаемость

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) заявили, что готовят поправок об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей. Об этом РИА Новости заявил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

Депутат заявил, что считает необходимым повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а многодетные — полностью от него освободить. По его словам, вскоре СРПЗ предложит эту поправку к рассмотрению.

Миронов отметил, что в российских регионах уже постепенно отменяют критерии нуждаемости для многодетных семей. Так, по его словам, в 40 регионах многодетные семьи получают местные льготы вне зависимости от доходов, однако в остальных регионах эти критерии до сих пор учитываются, из-за чего создается неравенство между гражданами разных субъектов страны.

«В этой связи по-прежнему актуально предложение, которое "Справедливая Россия — За правду" вносила еще в 2023 году. О том, что нужен не только федеральный статус, но и единые для всей страны льготы для многодетных семей», — подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуме предложили ввести госипотеку для ученых, учителей и медработников. По мнению парламентария Сергея Миронова, для данных категорий населения нужно создать отдельные льготные программы, аналогичные тем, которые были введены для специалистов IT-отрасли.

