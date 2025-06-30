Парень подслушал разговор матери с сестрой и решил покинуть семью

Пользователь Reddit под ником Inevitable_0ne рассказал на портале, что решил покинуть семью после того, как подслушал разговор матери с сестрой. Большинство комментаторов поддержали его решение.

По словам 18-летнего автора поста, он вырос в бедной семье, а сейчас собирается поступать в колледж и хочет стать врачом. «Моя мать — иммигрантка, которая переехала ради лучшей жизни для своих детей, однако не знала, как жить в американском обществе. Естественно, я старался поддерживать ее как мог — отдавал ей зарплату, готовил еду, помогал с налогами и так далее», — добавил автор поста.

Молодой человек счел, теперь мать убеждена, что он обязан помогать ей деньгами. В частности, она рассердилась после того, как он отказался отдавать ей очередную зарплату. «В итоге в семье надавили на мое чувство вины и вынудили все же отдать деньги матери», — заявил рассказчик.

После этого случая автор публикации начал задумываться о том, чтобы построить свое будущее без семьи. Кроме того, спустя некоторое время он случайно услышал, как мать в разговоре с одной из дочерей называет его неблагодарным и утверждает, что, когда сын в будущем устроится работать доктором, она заставит его платить ей.

Герой истории после услышанного разговора решил покинуть семью и начал изучать программы по обучению за рубежом. «Поступлю ли я как козел, если отстранюсь от семьи?» — спросил он пользователей портала.

«Твоя семья даже не считает тебя человеком. Они открыто говорят о том, как будут манипулировать тобой и эксплуатировать тебя», «Беги от них. Никто не может претендовать на твои деньги, особенно — ленивые родственники», «Полностью откажись от своей семьи», — обратились к молодому человеку комментаторы.

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