Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:44, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Девушка раскрыла тайну пропажи овощей с ее огорода и расстроилась

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit под ником EmbarrassedHead558 рассказала, что случайно раскрыла тайну пропажи овощей с ее огорода. Девушка призналась, что открытие сильно расстроило ее.

По словам автора поста, в последние несколько недель она стала замечать, что с ее огорода стали пропадать спелые овощи. Девушка полагала, что в пропаже виноваты белки или кролики. Однако затем она однажды заметила из окна, как к ее забору подошла пожилая соседка. «Она медленно и очень осторожно перегнулась через ограду, сорвала идеальный кабачок и положила к себе в карман фартука. Затем оглянулась и зашаркала к себе домой», — рассказала героиня истории.

Материалы по теме:
«Мне очень страшно оставаться одному» Почему у стариков в России не получается быть счастливыми и как им помочь?
«Мне очень страшно оставаться одному»Почему у стариков в России не получается быть счастливыми и как им помочь?
4 февраля 2025
«Мне всего лишь 94 года» Танцы, флирт и черный юмор. Как пожилые блогеры ворвались в интернет и покорили миллионы людей?
«Мне всего лишь 94 года»Танцы, флирт и черный юмор. Как пожилые блогеры ворвались в интернет и покорили миллионы людей?
16 января 2025

Поначалу девушка испытала раздражение из-за увиденного, однако вскоре ей стало грустно. Девушка пояснила, что соседка, которой около 80 лет, — это вдова, которая живет одна и всегда казалась ей милой. Рассказчица предположила, что соседка, вероятно, стеснена в средствах, из-за чего решила красть овощи.

«Я подумываю о том, чтобы оставить на ее крыльце корзинку с овощами и с запиской, что у меня их выросло слишком много. Или же я просто притворюсь, что ничего не видела. Это такая мелочь, но она по-настоящему выбила меня из колеи», — призналась девушка.

Большинство комментаторов одобрили идею рассказчицы с тем, чтобы отдавать пожилой женщине овощи под предлогом излишков. Кроме того, многие заявили, что автор поста могла бы предложить соседке вместе ухаживать за огородом и делить урожай на двоих. «Если она захочет помогать тебе с огородом, то почему бы и нет. Но, учитывая ее возраст, она вряд ли сможет делать многое. Просто будь к ней добра», — также посоветовали девушке.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как загуглила фото нового бойфренда и тут же решила расстаться с ним. Из-за открытия она обеспокоилась за свою безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров». Мединский раскрыл требования россиян на фоне атак Украины

    Названо число освобожденных ВС России населенных пунктов в 2025 году

    Девушка раскрыла тайну пропажи овощей с ее огорода и расстроилась

    Россиянам назвали способ легально продать выращенный на даче урожай

    Овечкин попал в базу «Миротворца»

    Россиянам досрочно выплатят пенсию в июне

    Пленный назвал тактику ВСУ геноцидом украинского народа

    В США россиянина обвинили в мошенничестве через криптовалюту

    В Белгороде при атаке ВСУ пострадал ребенок

    В Госдуме захотели предложить Маску политическое убежище в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости