Девушка раскрыла тайну пропажи овощей с ее огорода и расстроилась

Пользовательница Reddit под ником EmbarrassedHead558 рассказала, что случайно раскрыла тайну пропажи овощей с ее огорода. Девушка призналась, что открытие сильно расстроило ее.

По словам автора поста, в последние несколько недель она стала замечать, что с ее огорода стали пропадать спелые овощи. Девушка полагала, что в пропаже виноваты белки или кролики. Однако затем она однажды заметила из окна, как к ее забору подошла пожилая соседка. «Она медленно и очень осторожно перегнулась через ограду, сорвала идеальный кабачок и положила к себе в карман фартука. Затем оглянулась и зашаркала к себе домой», — рассказала героиня истории.

Поначалу девушка испытала раздражение из-за увиденного, однако вскоре ей стало грустно. Девушка пояснила, что соседка, которой около 80 лет, — это вдова, которая живет одна и всегда казалась ей милой. Рассказчица предположила, что соседка, вероятно, стеснена в средствах, из-за чего решила красть овощи.

«Я подумываю о том, чтобы оставить на ее крыльце корзинку с овощами и с запиской, что у меня их выросло слишком много. Или же я просто притворюсь, что ничего не видела. Это такая мелочь, но она по-настоящему выбила меня из колеи», — призналась девушка.

Большинство комментаторов одобрили идею рассказчицы с тем, чтобы отдавать пожилой женщине овощи под предлогом излишков. Кроме того, многие заявили, что автор поста могла бы предложить соседке вместе ухаживать за огородом и делить урожай на двоих. «Если она захочет помогать тебе с огородом, то почему бы и нет. Но, учитывая ее возраст, она вряд ли сможет делать многое. Просто будь к ней добра», — также посоветовали девушке.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как загуглила фото нового бойфренда и тут же решила расстаться с ним. Из-за открытия она обеспокоилась за свою безопасность.