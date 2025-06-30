Предпринимателю вынесли приговор за убийство владельца ночного клуба в Краснодаре

В Краснодаре суд приговорил бизнесмена Григоряна за убийство владельца клуба

В Краснодаре суд приговорил бизнесмена Андраника Григоряна к 16 с половиной годам колонии строгого режима за расправу над предпринимателем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

С Григоряна также взыскали три миллиона рублей в пользу потерпевших. Его признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, мужчина пошел на преступлении из-за долга перед потерпевшим. Telegram-канал «112» сообщает, что Григорян был должен семь миллионов рублей, которые брал под залог своего дома.

1 марта 2024 года осужденный открыл огонь из охотничьего ружья по потерпевшему. Это произошло на парковке Краснодара. После совершения преступления злоумышленник скрылся, но потом сдался правоохранительным органам.

Жертвой оказался уроженец Африки, который жил в Краснодаре и занимался предпринимательством. Сначала он владел ночным клубом, а затем переключился на аграрный бизнес.