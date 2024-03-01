В российском городе несколько раз выстрелили в мужчину

Неизвестный застрелил мужчину из ружья в центре Краснодара

Неизвестный выстрелил из ружья в мужчину в центре Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, все произошло на улице Буденного. Злоумышленник подошел к водителю внедорожника, несколько раз выстрелил в него из ружья и скрылся с места преступления. Потерпевший не выжил. По предварительным данным, причиной нападения мог стать личный конфликт.

Сейчас на месте работают силовики.

Ранее 41-летний бизнесмен из Москвы устроил стрельбу около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его задержали.