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17:07, 1 марта 2024Силовые структуры

В российском городе несколько раз выстрелили в мужчину

Неизвестный застрелил мужчину из ружья в центре Краснодара
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Неизвестный выстрелил из ружья в мужчину в центре Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, все произошло на улице Буденного. Злоумышленник подошел к водителю внедорожника, несколько раз выстрелил в него из ружья и скрылся с места преступления. Потерпевший не выжил. По предварительным данным, причиной нападения мог стать личный конфликт.

Сейчас на месте работают силовики.

Ранее 41-летний бизнесмен из Москвы устроил стрельбу около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его задержали.

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      Олеся Мицкевич
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