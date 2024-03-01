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12:12, 1 марта 2024Силовые структуры

Московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора

Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу около Исаакиевского собора в Петербурге
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 41-летний бизнесмен из Москвы устроил стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, мужчина остановился в отеле «Англетер», откуда и вышел босиком на улицу и выстрелил вверх. По словам очевидцев, он был в измененном состоянии. На место оперативно приехали силовики и задержали нарушителя. В его номере правоохранители нашли два пистолета, автомат, к ним магазины с холостыми патронами и дымовую шашку.

Стрелок заявил, что купил оружие в Петербурге для коллекции. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчину отправили в изолятор временного содержания.

Ранее в центре Петербурга в районе церкви Анненкирхе 24-летний житель Донецка выстрелил из пневматического пистолета в воздух и поплатился.

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      Варвара Митина
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