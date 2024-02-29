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09:12, 29 февраля 2024Россия

24-летний житель Донецка выстрелил из пневмата в Петербурге и поплатился

В центре Петербурга 24-летний житель Донецка выстрелил из пневмата и поплатился

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В центре Санкт-Петербурга в районе Анненкирхе 24-летний житель Донецка выстрелил из пневматического пистолета в воздух и поплатился. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, молодой человек продолжал отмечать свои именины в Друскеникском переулке. После полуночи он достал пистолет и произвел выстрел.

Предположительно, перед этим парень зашел в парадную, высунул руку за дверь и нажал на спусковой крючок. За его действиями наблюдала местная жительница, которая перепугалась и вызвала полицию.

В результате стрелка задержали и доставили в отдел. Уроженца Донецка оставили в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали 18-летнего юношу, устроившего стрельбу рядом с Российским колледжем традиционной культуры.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него ракетницу.

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      Анна Щербакова
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