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16:44, 28 февраля 2024Силовые структуры

Юноша устроил стрельбу рядом с российским колледжем и попался полицейским

В Петербурге задержали юношу, устроившего стрельбу из ракетницы около колледжа
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Петербурге полицейские задержали юношу, устроившего стрельбу рядом с Российским колледжем традиционной культуры. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло днем 28 февраля на улице Ворошилова. 18-летний молодой человек устроил стрельбу рядом с учебным заведением, после чего очевидцы вызвали силовиков. Юношу задержали, у него изъяли ракетницу.

Ранее сотрудники СОБР Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из автомата из окна квартиры.

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      Олеся Мицкевич
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