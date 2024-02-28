Юноша устроил стрельбу рядом с российским колледжем и попался полицейским

В Петербурге задержали юношу, устроившего стрельбу из ракетницы около колледжа

В Петербурге полицейские задержали юношу, устроившего стрельбу рядом с Российским колледжем традиционной культуры. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло днем 28 февраля на улице Ворошилова. 18-летний молодой человек устроил стрельбу рядом с учебным заведением, после чего очевидцы вызвали силовиков. Юношу задержали, у него изъяли ракетницу.

Ранее сотрудники СОБР Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из автомата из окна квартиры.