Силовые структуры
Юноша устроил стрельбу рядом с российским колледжем и попался полицейским
В Петербурге задержали юношу, устроившего стрельбу из ракетницы около колледжаСюжетСтрельба в Санкт-Петербурге
В Петербурге полицейские задержали юношу, устроившего стрельбу рядом с Российским колледжем традиционной культуры. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, все произошло днем 28 февраля на улице Ворошилова. 18-летний молодой человек устроил стрельбу рядом с учебным заведением, после чего очевидцы вызвали силовиков. Юношу задержали, у него изъяли ракетницу.
Ранее сотрудники СОБР Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из автомата из окна квартиры.