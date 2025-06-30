Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 30 июня 2025Бывший СССР

Преимущество электромотоциклов помогло российским штурмовикам взять Шевченко в ДНР

РИА Новости: Бесшумные электромотоциклы помогли ВС России взять Шевченко в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бесшумные электромотоциклы, используемые российскими штурмовиками, помогли Вооруженным силам (ВС) России занять населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил боец 57-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады с позывным Маэстро, передает РИА Новости.

«На Шевченко заезжали на бесшумных электромотоциклах. То есть противник нас даже не ожидал. Пацаны первые закрепились и все, и нарастили просто силы. Противник, когда понял, что мы пришли на его опорник, они начали как бы убегать», — рассказал он.

По словам военнослужащего, российские штурмовики практически взяли село в окружение, после чего противник решил отступить. Боец подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались вернуть контроль над селом несмотря на нехватку личного состава.

Ранее российский военный с позывным Прометей сообщил, что украинские войска возвели мощный укрепрайон вокруг Шевченко. По его словам, он включал в себя около 400 строений, а также рвы, минные заграждения и преграды из колючей проволоки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе ВСУ по инфраструктуре одной из главных угольных шахт

    Мужчина с пересаженным чужим лицом рассказал о загробном мире

    Пушилин рассказал о наступлении на одном направлении широким фронтом

    Российский военный медик рассказал о системе подземных госпиталей на СВО

    В России испекли торт весом более двух тонн

    Малкин получил более 140 штрафов за нарушение ПДД в России

    В России запатентовали дрон-перехватчик со сдвоенным стрелковым комплексом

    В Одессе после удара ВС РФ начался сильный пожар

    В России введут обязательную маркировку некоторых продуктов

    Диетолог призвала переместить пять продуктов из холодильника в морозилку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости