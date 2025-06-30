РИА Новости: Бесшумные электромотоциклы помогли ВС России взять Шевченко в ДНР

Бесшумные электромотоциклы, используемые российскими штурмовиками, помогли Вооруженным силам (ВС) России занять населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил боец 57-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады с позывным Маэстро, передает РИА Новости.

«На Шевченко заезжали на бесшумных электромотоциклах. То есть противник нас даже не ожидал. Пацаны первые закрепились и все, и нарастили просто силы. Противник, когда понял, что мы пришли на его опорник, они начали как бы убегать», — рассказал он.

По словам военнослужащего, российские штурмовики практически взяли село в окружение, после чего противник решил отступить. Боец подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались вернуть контроль над селом несмотря на нехватку личного состава.

Ранее российский военный с позывным Прометей сообщил, что украинские войска возвели мощный укрепрайон вокруг Шевченко. По его словам, он включал в себя около 400 строений, а также рвы, минные заграждения и преграды из колючей проволоки.