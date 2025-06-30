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08:34, 30 июня 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о мощном укрепрайоне ВСУ вокруг Шевченко

РИА Новости: ВСУ возвели мощный укрепрайон вокруг Шевченко в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвели мощный укрепрайон вокруг населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Восток» с позывным Прометей, передает РИА Новости.

«Шевченко — это очень крупный укрепрайон, который вмещал в себя порядка 400 строений, в том числе и жилых. Каждое строение было укреплено противником, каждое строение имело оборонительные сооружения, то есть противник подошел с ответственностью к тому, чтобы мы не взяли этот населенный пункт», — рассказал он.

По словам российского военного, для обороны села использовались колючая проволока, противотанковые рвы, минные заграждения, как противопехотные, так и противотанковые. Он добавил, что установить контроль над населенным пунктом удалось благодаря умелым и слаженным действиям штурмовых подразделений.

Минобороны России сообщило о взятии Шевченко 26 июня. В ходе боев за населенный пункт ВСУ потеряли две бронемашины, несколько автомобилей и два орудия артиллерии.

Ранее стало известно, что в занятом российскими военнослужащими селе Шевченко находится месторождение лития, которое считалось самым перспективным на Украине. Как сообщило издание Le Figaro, оно содержит высокоминерализованный сподумен, из которого литий добывается легче, чем из петалита.

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