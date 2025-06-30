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16:37, 30 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности по делу арестованного российского вице-губернатора

ТАСС: Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин похитил ₽32 млн из бюджета
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Арестованному вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие обвиняет чиновника в хищении 32 миллионов рублей из бюджета при строительстве фортификационных сооружений, из которых четыре миллиона он похитил лично.

Зайнуллин обвиняется в хищении особо крупного размера путем обмана в группе с использованием своего служебного положения.

Ранее сообщалось, что Зайнуллин занимал ключевую позицию в вопросах управления земельными и имущественными активами российского региона. О его задержании стало известно 22 июня.

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