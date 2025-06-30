Раскрыты подробности по делу арестованного российского вице-губернатора

ТАСС: Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин похитил ₽32 млн из бюджета

Арестованному вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие обвиняет чиновника в хищении 32 миллионов рублей из бюджета при строительстве фортификационных сооружений, из которых четыре миллиона он похитил лично.

Зайнуллин обвиняется в хищении особо крупного размера путем обмана в группе с использованием своего служебного положения.

Ранее сообщалось, что Зайнуллин занимал ключевую позицию в вопросах управления земельными и имущественными активами российского региона. О его задержании стало известно 22 июня.